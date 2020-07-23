23 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe coştu! Erol Bulut 2 yıldızla geliyor
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken, 45 yaşındaki çalıştırıcının Alanyaspor'dan öğrencileri Papiss Cisse ve Junior Fernandes ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut mu olacak Okan Buruk mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre, 45 yaşındaki çalıştırıcı Papiss Cisse ve Junior Fernandes'le birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Fotomaç'ın haberine göre, Alanyaspor ile mukavelesi sona eren golcü Cisse ve sol kanat oyuncusu Fernandes'in haftalar önce sarı-lacivertli ekiple prensipte anlaştıkları belirtildi. Erol Bulut'un ise lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.
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