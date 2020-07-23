23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe coştu! Erol Bulut 2 yıldızla geliyor

Fenerbahçe coştu! Erol Bulut 2 yıldızla geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.07.2020

Yeni sezon için arayışlarını sürdüren 'de 'un takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken, 45 yaşındaki çalıştırıcının 'dan öğrencileri ve ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği öne sürüldü.

'nin teknik direktörü mu olacak mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre, 45 yaşındaki çalıştırıcı ve 'le birlikte 'ün yolunu tutacak. Fotomaç'ın haberine göre, ile mukavelesi sona eren golcü Cisse ve sol kanat oyuncusu Fernandes'in haftalar önce sarı-lacivertli ekiple prensipte anlaştıkları belirtildi. Erol Bulut'un ise lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.

F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İrfan Can Kahveci umudu İrfan Can Kahveci umudu
Teknik heyetten genç oyunculara: Gösterin kendinizi Teknik heyetten genç oyunculara: Gösterin kendinizi
Malang Sarr’a teklif! Malang Sarr’a teklif!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör