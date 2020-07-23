Fenerbahçe coştu! Erol Bulut 2 yıldızla geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut mu olacak Okan Buruk mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre, 45 yaşındaki çalıştırıcı Papiss Cisse ve Junior Fernandes'le birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Fotomaç'ın haberine göre, Alanyaspor ile mukavelesi sona eren golcü Cisse ve sol kanat oyuncusu Fernandes'in haftalar önce sarı-lacivertli ekiple prensipte anlaştıkları belirtildi. Erol Bulut'un ise lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.

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