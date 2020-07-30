30 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağlanırken, transfer çalışmaları bu iki ismin raporları doğrultusunda ilerleyecek. Yeni sezon öncesi transferde somut adımlar da atan Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:23
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vererek taraftarını mutlu etmek istiyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu, teknik direktörlük görevine ise Erol Bulut'u getirecek yönetim, iç ve dış transferde radikal kararlar alacak.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Sezon sona ermeden Adil Rami, Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran Kanarya, kadroda düşünülmeyen birçok ismi daha takımdan gönderecek.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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