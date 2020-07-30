Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...

Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağlanırken, transfer çalışmaları bu iki ismin raporları doğrultusunda ilerleyecek. Yeni sezon öncesi transferde somut adımlar da atan Fenerbahçe ile ilgili İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:23 ABONE OL