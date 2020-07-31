31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe'ye İngiliz stoper

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe'ye İngiliz stoper
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2020

çalışmalarını sürdüren , Aytemiz 'un tecrübeli stoperi 'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

'de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, 'un tecrübeli stoperi 'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Takımın başına geçmeye hazırlanan , öğrencisini Sarı-Lacivertliler'e getirmeyi istediği ifade edildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi
Fenerbahçe'de Darri krizi Fenerbahçe'de Darri krizi
Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! F.Bahçe ve G.Saray derken... Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! F.Bahçe ve G.Saray derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör