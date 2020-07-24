24 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre vedaya hazırlanıyor

Emre vedaya hazırlanıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

Ülker Stadı yarın bir vedaya sahne olacak. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, karşısında son kez sahaya çıkacak.

Ülker Stadı yarın bir vedaya sahne olacak. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, karşısında son kez sahaya çıkacak. kariyerini noktalayacak 39 yaşındaki oyuncu buruk bir heyecan yaşıyor. Arkadaşları tarafından omuzlara alınması beklenen Emre şimdiden transfer görüşmelerinde rol alarak yeni görevine ısınmaya başladı.
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