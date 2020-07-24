Slaven Bilic Vedat Muriqi'yi kapıyor

Premier Lig’e yükselen West Bromwich, teknik direktör Slaven Bilic’in ısrarla istediği Vedat Muriç için Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro teklif etti. Bonuslarla rakam 18 milyon Euro’ya kadar yükseliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise 23-24 milyon Euro’luk bir istekte bulunduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirlendi... Premier Lig hayali olan Vedat Muriç, West Brom’a gitmeye çok sıcak bakıyor

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Vedat Muriç İngiltere yolcusu... Önceki gün Premier Lig'e yükselen West Bromwich Albion'un Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve 15 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Rakam bonuslarla 18 milyona çıkıyor.



TRANSFERDE ÇOK ISRARCILAR



Ancak ilk bilgilere göre Fenerbahçe teklifi az buldu. West Bromwich teknik direktörü Slaven Bilic'in Kosovalı yıldızı çok istediği, bu nedenle İngilizler'in ısrarcı da olduğu belirtiliyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR



Başkan Ali Koç'un Vedat Muriç'in satışından 23-24 milyon Euro'luk bir gelir beklediği öğrenildi. Bu nedenle İngiliz kulübüyle pazarlıklara devam ediliyor.



WEST BROM'U ÇOK İSTİYOR



Birçok kez hayalinin Premier Lig olduğunu açıkça söyleyen Kosovalı forvetin West Bromwich'e gitmeyi çok istediği ifade ediliyor.

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