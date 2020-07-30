Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Bu sezon Süper Lig'i 7'inci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon için kollarını sıvadı. 21 takımla oynanacak olan yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesi...

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 23:03 ABONE OL