30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Bu sezon Süper Lig'i 7'inci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon için kollarını sıvadı. 21 takımla oynanacak olan yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesi...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 23:03
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Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesine A Spor ulaştı. İşte o isimler...

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Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer havuzu ortaya çıktı.

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Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Sarı-lacivertliler kötü geçen sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

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Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti.

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Açıklıyoruz! İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

WALDEMAR ALTON - STOPER (HANNOVER)

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