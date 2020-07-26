26 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Maç sonu o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

Maç sonu o anlar! Emre orta sahaya gitti ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

'in 34. ve son haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup etti ve 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 7. sırada kapattı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı karşılaşma sonrasında aktif futbol kariyerine son verdi. Deneyimli oyuncu maç sonrasında orta sahaya gitti ve dua etti.

'in 34. haftasında 'de 'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin kaptanı sahada 64 dakika kalırken, yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Deneyimli isim oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe tarihine geçti!

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte 39 yaşındaki isim duygusal anlar yaşadı. Sahaya dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy çimlerine geri dönerek dua etti ve bir süre diz çökerek sahada tek başına zaman geçirdi.

İşte o anlar...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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