Maç sonu o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 7. sırada kapattı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu karşılaşma sonrasında aktif futbol kariyerine son verdi. Deneyimli oyuncu maç sonrasında orta sahaya gitti ve dua etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu sahada 64 dakika kalırken, yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Deneyimli isim oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte 39 yaşındaki isim duygusal anlar yaşadı. Sahaya dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy çimlerine geri dönerek dua etti ve bir süre diz çökerek sahada tek başına zaman geçirdi.

İşte o anlar...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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