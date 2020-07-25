Süper Lig: Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u Emre Belözoğlu (p), Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golü ise Milan Skoda'dan geldi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 39. dakikada Emre Belözoğlu (p), 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90+8. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu galibiyetle kapattı. Karadeniz ekibinin 54. dakikada Milan Skoda ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Fenerbahçe, ligi 7. sırada tamamladı. 35 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligi 15. sırada bitirerek ligde kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, bir önceki hafta Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçın ilk 11'ine göre sahaya 3'ü zorunlu 4 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisine 11'de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor'a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh'i sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh'e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.

SAYYADMANESH İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi.

Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki Sayyadmanesh, Vedat Muric'in kart cezası, Mevlüt Erdinç'in ise sakatlığı nedeniyle 11'de şans buldu.

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

GUSTAVO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi.

Tecrübeli oyuncu, geçen hafta derbide Beşiktaş'a karşı forma giyememişti.

Hafif sakatlığını atlatan ve son idmanlarda bireysel çalışmalara başlayan Gustavo, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.

HARUN İKİNCİ KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu.

Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan Harun, son olarak 26. haftadaki Konya deplasmanında 11'de oynamıştı.

Söz konusu karşılaşmada kaleci Altay, sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü.

YEDEKTE ALTYAPIDAN 5 İSİM

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağa hakim oldu.



21'inci dakikada Skoda ceza alanında topu Boldrin'e aktardı. Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



28'inci dakikada Melnjak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği top savunmadan sekerek Skoda'nın önünde kaldı. Skoda'nın bekletmeden vuruşunda topa Harun hakim oldu.



32'nci dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği gönderdiği ortasına iyi yükselen Skoda'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarpıp kaleci Harun'da kaldı.



37'nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre Belözoğlu, ceza sahası içinde Abdullah tarafından yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.



39'uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



42'nci dakikada Skoda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boldrin'in vuruşunda kaleci Harun ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.



53'üncü dakikada Boldrin'in ara pasında rakiplerini geçerek kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



60'ıncı dakikada Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



86'ncı dakikada Zajc'ın sol kanattan ceza alanına ortasında topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



90+8'inci dakikada hızlı gelişen atakta Ferdi'nin pası ile kaleci ile karşı karşıya gelen Ozan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.



Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.



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