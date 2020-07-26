26 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması!

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

'in 34. haftası son maçında deplasmada Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası Sivasspor'un yıldız isim Mert açık açıklamalarda bulundu.

'da sezonun yükselen isimlerinden Mert , sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren , "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.

'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olsu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.

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