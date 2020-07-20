Fenerbahçe seneye Avrupa'da yok
Fenerbahçeli'nin yüzü gülmüyor... Geçen sezonu 6’ncı bitiren Ali Koç’un Fenerbahçesi, derbi mağlubiyeti sonrası ligi 7’nci sırada bitirdi.
Sezonun son derbisinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, Alanyaspor'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.
AVRUPA YALAN OLDU
Bu sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen Ali Koç, 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar.
(Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir ��ekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı