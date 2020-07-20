20 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seneye Avrupa'da yok

Fenerbahçe seneye Avrupa'da yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Fenerbahçeli'nin yüzü gülmüyor... Geçen sezonu 6’ncı bitiren ’un Fenerbahçesi, derbi mağlubiyeti sonrası ligi 7’nci sırada bitirdi.

Sezonun son derbisinde 'a 2-0 yenilen , 'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

AVRUPA YALAN OLDU

Bu sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen , 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar.

(Takvim)

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