25 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe tarihine geçti!

Ömer Faruk tarihe geçti! Emre'den büyük jest
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'in 34 haftasında oynanan maçıyla birlikte kariyerinin çıkan , mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki 'a verdi. Genç futbolcu böylelikle tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.

'in 34. ve son haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli formayla aktif yaşantısındaki çıkan , mücadelenin 64. dakikasında yerini Miha Zajc'a bırakırken, kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki futbolcu 'a verdi.

Genç futbolcu, Fenerbahçe'de kaptanlık yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.


*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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