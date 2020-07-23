23 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

Şampiyonluk umuduyla başladığı sezonda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı. Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte radikal kararlar alacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek 9 transferi bitirmek için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 06:36
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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sezon da taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tutamayan yönetim, 6 yıla çıkan özlemi gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor. Kadro planlaması da buna göre yapılıyor.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

Fotomaç'ta yer alan habere göre, yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor. Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

YEPYENİ BİR TAKIM
Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin tarihi operasyonu...

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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER

MEVLÜT ERDİNÇ

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Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu! Tam 9 yıldız

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