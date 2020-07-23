23 Temmuz 2020, Perşembe

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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Bu sezon Sivasspor ile gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalanması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş gerçeği, kırmızı-beyazlıların başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 12:18
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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken, bu sezon beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe ve Galatasaray'da da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını taraftarlarına hediye etmek isteyen her iki kulüp transferde oldukça hareketli günler geçirirken, her transfer döneminde olduğu gibi bu kez de Mert Hakan Yandaş ismi ile karşı karşıya gelmişti.

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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Daha önce Vedat Muriqi savaşının kazananı olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde de galip gelmeyi başarmış, oyuncunun teknik direktörü Rıza Çalımbay, ''Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti.'' sözleriyle bu transferi duyurmuştu.

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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Ancak önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş ve ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında birçok çarpıcı bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

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Mecnun Otyakmaz flaş gerçeği açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan konuyla alakalı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı... İşte detaylar.

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