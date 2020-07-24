24 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Limnios iddiası

Limnios iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

basını, Fenerbahçe'nin Torino'nun da peşinde olduğu Dimitrios Limnios ile ilgilendiğini yazdı.

basını, Fenerbahçe'nin Torino'nun da peşinde olduğu Dimitrios Limnios ile ilgilendiğini yazdı. PAOK'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 26 maçta 4 gol ve 6 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Kanatların yanı sıra forvet arkasında oynayabilen Yunan futbolcu, sürati ve çalım yeteneği ile öne çıkıyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olan Limnios'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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