23 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu

İrfan Can Kahveci umudu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan , gelecek sezon büyük olasılıkla 'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, gelecek sezon büyük olasılıkla 'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 25 yaşındaki Kahveci'ye 'dan da ciddi teklifler olduğu biliniyor. Ancak 'nin de son bir hamle yapıp şansını denemesi bekleniyor.

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