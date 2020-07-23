Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, gelecek sezon büyük olasılıkla Başakşehir'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, gelecek sezon büyük olasılıkla Başakşehir'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 25 yaşındaki Kahveci'ye İspanya'dan da ciddi teklifler olduğu biliniyor. Ancak Fenerbahçe'nin de son bir hamle yapıp şansını denemesi bekleniyor.

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