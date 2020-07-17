Fenerbahçe'den transfer harekatı! Süper Lig'in 4 yıldızı...
2020-21’de güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan sarılacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden vazgeçmiyor. Özellikle Süper Lig’i tanıyan oyuncular üzerinde duran yönetim, Başakşehir’in yıldızları İrfan Can ve Edin Visca’da tüm şartları zorluyor. Kanarya, sol beke Çaykur Rize’den Melnjak; sağa da Gaziantep’ten Oğuz Ceylan’ı istiyor. Bu futbolcular için de görüşmeler devam ediyor.
Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa hesapları yapan sarı- lacivertliler, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor. Geçtiğimiz 4 transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerin beklentilerin altında kalmasından dolayı ince eleyip sıkı dokuyan yönetim, özellikle Süper Lig'i tanıyan futbolcular üzerinde duruyor. Kanarya, uzun süredir ısrarcı olduğu Başakşehir'in iki yıldızından vazgeçmiyor.
İŞİ SIKI TUTUYORLAR
Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor. Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu, bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor. Mert Hakan Yandaş ile gelecek sezonki transfer stratejisinde ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, sol bek Dario Melnjak ile sağ bek Oğuz Ceylan için de temaslarını sürdürüyor.
ÇUBUKLU'YU GİYMEK İSTİYOR
Ligin en istikrarlı isimlerinden olan Visca, Başakşehir'de 9. sezonunu tamamladı. Bu süreçte takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Boşnak futbolcu, özellikle yaptığı asistlerde öne çıktı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun da Başakşehir yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini net bir dille ifade ettiği iddia edildi.
31 GOLE DİREKT KATKI
Visca, bu sezon 44 resmi karşılaşmada Başakşehir forması giydi. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 31 gole direkt katkı sağladı, 18 gol attı, 13 de asist yaptı.
DEVLERİN DE LİSTESİNDE
Başakşehir ile 4. sezonunu tamamlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla Avrupa kulüplerinin de listesine girdi. Bonservisi yüksek olmasına rağmen Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta sahaya forma giydirmek istiyor. Kanarya bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkarırken, iki oyuncusunu da takas olarak kullanmayı planlıyor.
37 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST
İrfan Can, bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 11 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 de asist yaptı.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Bu sezonki performansıyla Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Oğuz Ceylan için ilk görüşmeyi gerçekleştiren Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Gaziantep'in hücumuna da katkı sağladı.
29 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Oğuz Ceylan, bu sezon 29 lig maçında 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
SOL BEKE İLK ADAY
Çaykur Rizespor ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Dario Melnjak, savunmadaki katkısının yanı sıra hücuma da destek veriyor. Ligin öne çıkan sol beklerinden olan 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, sarı-lacivertlilerin bu bölge için 32 listesinde ilk isim olarak yer alıyor.
32 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
Melnjak, bu sezon Süper Lig'de maç kaçırmayan futbolcular arasına girdi. 32 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
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