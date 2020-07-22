22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

'in 34. haftasında 'de ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'ndeki idman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını 23 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanda sürdürecek.

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