17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatyaspor talip oldu!

Sadık Çiftpınar'a talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 'a eski takımı talip oldu. 27 yaşındaki stoperle ilgili son kararı yeni hoca verecek.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan 'a talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcuyu eski takımı 'un istediği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktığı belirlendi. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.

Sarı-lacivertli takıma 2019'un ocak ayında katılan Sadık Çiftpınar, toplam 19 maçta görev alırken 2 de gol kaydetti. 27 yaşındaki stoper, 'ın altyapısında da forma giymişti.

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