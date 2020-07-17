Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatyaspor talip oldu!

2020-21'de güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan sarılacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden vazgeçmiyor. Özellikle Süper Lig'i tanıyan oyuncular üzerinde duran yönetim, Başakşehir'in yıldızları İrfan Can ve Edin Visca'da tüm şartları zorluyor. Kanarya, sol beke Çaykur Rize'den Melnjak; sağa da Gaziantep'ten Oğuz Ceylan'ı istiyor. Bu futbolcular için de görüşmeler devam ediyor.