Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

2020-2021 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun ardından listedeki 3 ismin transferi için harekete geçti. İşte detaylar...