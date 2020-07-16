16 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

2020-2021 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun ardından listedeki 3 ismin transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 14:58
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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

Yaz transfer sezonu öncesi hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

Fenerbahçe 26 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

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Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Sinan Gümüş'ün ardından...

İLK HEDEF ALPASLAN ÖZTÜRK!
Fenerbahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için Galatasaray'la kıyasıya bir rekabet içinde.

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