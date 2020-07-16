16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi!

Transferde karşı karşıya geldiler!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni sezonda yabancı sınırlaması nedeniyle yerli futbolcu arayışında karşı karşıya geldi. Gaziantep FK forması giyen sağ bek Oğuz Ceylan için iki takımında teklifde bulunduğu iddia edildi.

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem sağ bek transferi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş forması giyen ile ilgilendiği iddia edilmişti ancak sürpriz bir isme teklif gittiği belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Ceylan'a teklif yaptı.

Yerli isimlere ağırlık verme kararı alan sarı-lacivertlilerin transfer yapılanmasında Oğuz Ceylan önemli bir yer teşkil ediyor.



BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA!
Tecrübeli sağ bek için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Oğuz Ceylan'ın Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Tecrübeli sağ bek Beşiktaş altyapısında yetişmişti.

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