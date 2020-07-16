16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif! Fenerbahçe...

Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

ekiplerinden 'de forma giyen ve 'nin gündemine olduğu öne sürülen yıldız futbolcu 'e 5 ülkeden talip olduğu öğrenildi.

takımlarından 'de forma giyen yıldız futbolcu , kontratını ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek.

5 ÜLKEDEN TEKLİF VAR
Özil'e şu anda , Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.

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MESUT ÖZİL TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN
Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi ile anılan ve sürekli gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi.

PREMIER LİG'DE 184, LA LIGA'DA 105, BUNDESLIGA'DA 101 MAÇ
Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. 'nın dünya devi ekibi 'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 69 MAÇ
Kariyerinde bir çok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.

KUPA KOLEKSİYONCUSU MESUT ÖZİL
Kariyerinde ile 1 Şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile 1 kez de şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, 2 de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, 1 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 kez de 1 İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

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