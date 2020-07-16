Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, Caner'in ardından bir Beşiktaşlı yıldızı daha renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 09:53 ABONE OL