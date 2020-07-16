16 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, Caner'in ardından bir Beşiktaşlı yıldızı daha renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 09:53
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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Süper Lig'de sezonun bitimine 2 maç kala yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Zirve yarışına havlu atan iki ezeli rakip, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya gelen iki takım, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferi için harekete geçmiş ve oyuncu sarı-lacivertli takımla anlaşmıştı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Mert Hakan transferinin rövanşını almaya hazırlanan Cimbom'un, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı yıldız için karşı karşıya! Caner Erkin derken...

Süper Lig'in iki devi Caner Erkin'in ardından Dorukhan Toköz'un transferinde de karşı karşıya geldi.

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