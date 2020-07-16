16 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yenileyecek olan ve sezon sona ermeden Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 12:37
ABONE OL
  • 1
  • 24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi kazanarak üst sıraları zorlamayı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Son şampiyonluğunu 2014'te elde eden sarı-lacivertliler, yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

  • 3
  • 24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise yeni teknik direktörü takımın başına getirmek...

  • 4
  • 24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet eden Fenerbahçe'nin adı Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini, Laurent Blanc, Abdullah Avcı, Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Okan Buruk gibi isimlerle anılıyordu.

  • 5
  • 24
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Yeni hoca konusunda kararını veren yönetimin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşma sağladığı ve sezonun sona ermesiyle resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör