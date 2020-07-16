Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yenileyecek olan ve sezon sona ermeden Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 12:37 ABONE OL