16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kenan Sipahi Fenerbahçe'de

Kenan Sipahi eski takımına dönüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Beko'da transferler hız kesmeden devam ediyor. Sarı Lacivertliler, 'te forma giyen A Milli basketbolcu 'yi kadrosuna kattı.

Beko, yaz sezonundaki 6. transferini de tamamlamak üzere Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusu 'yle anlaşmaya vardı. Ülkemizde son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta formasıyla boy gösteren deneyimli oyuncu İspanya Ligi'nde Coosur 'te basketbol yaşamına devam ediyordu. Fenerbahçe daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.

KENAN SİPAHİ KİMDİR?

Kenan Sipahi 26 Mayıs 1995 tarihinde Kosova'nın başkenti olan Priştine'de Celal Sipahi ve Bisera Sipahi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Kosova'da doğup orada büyümesine rağmen Türk kökenine sahiptir. 2006 yılının Haziran ayında 11 yaşındayken Bursa'da okuyan abisi Cengiz Sipahi'yi ziyaret etmeye giden ve ağabeyinin basketbolcu olan arkadaşının maçına giden Kenan Tofaş takımının salonunda birkaç tane şut atmaya kalkışınca yeteneği yöneticiler tarafından keşfedildi ve altyapıya katıldı.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kenan Sipahi basketbol kariyerine Türkiye Basketbol Lig'inde Tofaş takımıyla başladı. Ardından sırasıyla, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Real Betis formaları giydi.

Danilo Barthel Fenerbahçe Beko'da

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