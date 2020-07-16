Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.