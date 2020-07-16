16 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği üç yıldızın transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:39
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Fatih Terim'in 3 gözdesi...

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.

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