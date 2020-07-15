15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Muriqi piyangosu! İşte ödenecek rakam

F.Bahçe'ye Muriqi piyangosu! İşte ödenecek rakam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 'nin talipleri artıyor. ; Tottenham, Lazio ve 'nin gündemine aldığı Kosovalı golcü için 20 milyon Pound'u (170 milyon TL) gözden çıkardı.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da 'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor. Kanarya, teknik direktörlüğünü 'ın eski hocası 'in yaptığı Albion takımının, 'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

BILIC MURIQI'Yİ İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Hırvat teknik adam, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü 'i düşünüyor. Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

BONSERVİSİN YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A VERİLECEK

Fenerbahçe, Muriqi'den gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Rizespor'a verecek. Kalan bölümle ise sarı-lacivertliler bonservis ödeyerek alacağı oyuncularla ilgili planlamasını yapacak. 3 veya 4 bonservisli oyuncu alınacağı gelen bilgiler arasında.

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