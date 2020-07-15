Fenerbahçe'ye Muriqi piyangosu! İşte ödenecek rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. West Bromwich; Tottenham, Lazio ve Napoli'nin gündemine aldığı Kosovalı golcü için 20 milyon Pound'u (170 milyon TL) gözden çıkardı.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu arayışlarını sürdürürken diğer yandan Ada'da Premier Lig'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor. Kanarya, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'i ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

BILIC MURIQI'Yİ İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Hırvat teknik adam, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i düşünüyor. Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

BONSERVİSİN YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A VERİLECEK

Fenerbahçe, Muriqi'den gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Rizespor'a verecek. Kalan bölümle ise sarı-lacivertliler bonservis ödeyerek alacağı oyuncularla ilgili planlamasını yapacak. 3 veya 4 bonservisli oyuncu alınacağı gelen bilgiler arasında.

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