10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 10 numara transfer hamlesi! Gustavo Scarpa...

F.Bahçe'den 10 numara transfer hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

'de Alman yıldız Max Kruse'nin ayrılığı sonrasında transferine yoğunlaşılmış durumda. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin gündemine Palmeiras'ta forma giyen Gustavo Scarpa girdi. İşte detaylar...

'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki son isim Gustavo Scarpa. Sarı-lacivertli ekibin, daha önce de ilgilendiği Brezilyalı on numara için yeniden devreye girdiği iddia ediliyor. Palmeiras'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bu yaz satmaya sıcak baktığı bildirilirken, Valladolid ve Almeira'nın da devrede olduğu vurgulandı. Scarpa, Fluminense ve Palmeiras formalarıyla Brezilya Ligi'nde 145 maçta 21 gol, 28 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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