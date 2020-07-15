15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2020-2021 sezonu için sil baştan bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından orta sahasını bir takviyeyle daha güçlendirmeye hazırlandığı ve transferde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 20:42
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

Son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın çoğu mevkiye takviyesi yapması beklenirken, önceliklerden biri orta saha bölgesine verildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

İlk olarak bu bölgeyi İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş takviyeleriyle güçlendiren Fenerbahçe, on numara bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Emre Belözoğlu devrede

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı ismiyse Brezilya'da buldu.

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