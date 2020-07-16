16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i hazır!

Fenerbahçe'nin derbi 11'i hazır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'de derbisinin hazırlıkları sürüyor. 'de şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, kazanıp son hedefi Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu , dev maç öncesi sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde şekillendirdi.

'de galibiyeti, oyuncular için de kötü geçen sezonda taraftarın gönlünü almak için son bir fırsat niteliği taşıyor. Geçici teknik sorumlu içinse kariyerine bir derbi galibiyeti ekleme şansı tanıyacak. Karapınar, pazar günü sahaya çıkaracağı ilk 11 için çalışmaları sürdürüyor.

SAVUNMA SERDAR'A TESLİM

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten 'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falette eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan&Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Kalede Altay, beklerde yine Dirar ile Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Tolgay'ın da sezonu kapatmasıyla Zajc'a forma şansı doğdu. Deniz, Ferdi ve Muriqi yine hücum hattında yer alacak. Rodrigues'in de 11'e dönmesi bekleniyor.

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