Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i hazır!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, kazanıp son hedefi Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu Tahir Karapınar, dev maç öncesi sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde şekillendirdi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyeti, oyuncular için de kötü geçen sezonda taraftarın gönlünü almak için son bir fırsat niteliği taşıyor. Geçici teknik sorumlu Tahir Karapınar içinse kariyerine bir derbi galibiyeti ekleme şansı tanıyacak. Karapınar, pazar günü sahaya çıkaracağı ilk 11 için çalışmaları sürdürüyor.

SAVUNMA SERDAR'A TESLİM

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten Serdar Aziz'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falette eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan&Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Kalede Altay, beklerde yine Dirar ile Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Tolgay'ın da sezonu kapatmasıyla Zajc'a forma şansı doğdu. Deniz, Ferdi ve Muriqi yine hücum hattında yer alacak. Rodrigues'in de 11'e dönmesi bekleniyor.

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