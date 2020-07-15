15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Fenerbahçe'de transfere hız verilmiş durumda... Sarı-lacivertlilere sezonun bitmesiyle birlikte teknik direktör olarak gelmesi beklenen Erol Bulut, flaş bir ismi takıma önerdi. Kanarya ise o isim için transfer harekatına başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:51
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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşan ancak resmi açıklamayı henüz yapmayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u transfer listesine ekledi. İngiliz forvetin menajeriyle temasa geçildi.

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Bu sürpriz hamle sonrası gözler Erol Bulut'a çevrildi. Çünkü başarılı teknik adam, Alanya'ya Yunan Ligi'nden Bakasetas ve Manolis Siopis'i getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Akpom transferinin de Yunan futbolunu çok yakından takip eden Bulut tarafından bizzat istendiği belirtiliyor. 24 yaşındaki İngiliz forvet bu sezon 41 resmi maçta 10 gole imzasını attı.

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe alıyor...

Bulut'un 1.86 boyundaki Akpom için çok olumlu görüş bildirdiği, Fenerbahçe yönetiminin de maliyeti çok düşük olduğu için PAOK kulübüyle hemen masaya oturduğu belirlendi.

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