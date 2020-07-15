15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi oldu. Başakşehir-Kayserispor maçının hakemi Ali Şansalan olurken, Trabzonspor-Konyaspor maçında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Maçlar ve maçları yönetecek hakem listesi şu şekilde:

Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Beşiktaş - Fenerbahçe:
Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

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