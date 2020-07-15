15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Başakşehir-Kayserispor maçının hakemi Ali Şansalan olurken, Trabzonspor-Konyaspor maçında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Maçlar ve maçları yönetecek hakem listesi şu şekilde:
Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus
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