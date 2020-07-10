10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transferde Okan Buruk ve Edin Visca bombası!

Yıldız isimle birlikte geliyor! Okan Buruk...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Sezonu Avrupa Ligi'ne katılarak bitirmek isteyen 'de, yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda çalışmalarını yürütürken, Medipol 'in hocası ile el sıkıştığı belirtiliyor. Sarı Kanarya, turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu için ise sezon sonunda teklif yapacak. İşte detaylar...

Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen 'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz... Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda. Yönetimin, 'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.

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EMRE YÜRÜTÜYOR

Sarı-lacivertlilerin, ile birlikte öğrencisi 'yı da transfer etmek istediği ve Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor. Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında... Yönetim, Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor. İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor. (Fotomaç)

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