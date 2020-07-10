Fenerbahçe'den transferde Okan Buruk ve Edin Visca bombası!
Sezonu Avrupa Ligi'ne katılarak bitirmek isteyen Fenerbahçe'de, yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda çalışmalarını yürütürken, Medipol Başakşehir'in hocası Okan Buruk ile el sıkıştığı belirtiliyor. Sarı Kanarya, turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Edin Visca için ise sezon sonunda teklif yapacak. İşte detaylar...
Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz... Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda. Yönetimin, Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.
EMRE YÜRÜTÜYOR
Sarı-lacivertlilerin, Okan Buruk ile birlikte öğrencisi Edin Visca'yı da transfer etmek istediği ve Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor. Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında... Yönetim, İrfan Can Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor. İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor. (Fotomaç)
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