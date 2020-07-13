14 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N'Koudou Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk 'un konuğu olan 'ta Georges-Kevin N'Koudou, gördüğü nedeniyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

'ta Georges-Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon üç kez görerek ceza sınırında olan N'Koudou, BtcTurk maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.

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