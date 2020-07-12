13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tahir Karapınar maç sonu konuştu! "Beşiktaş derbisinde..."

Karapınar maç sonu konuştu! Beşiktaş derbisinde...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2020

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Maç sonu konuşan teknik direktör Tahir Karapınar, derbide kendilerini affettireceklerini ifade etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa hedefinden uzaklaştığının altını çizen Karapınar, "Çok zor bir süreç, mağlup olduk! Bu maçı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. Basit goller yedik. maçında inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil" dedi.

Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Karapınar, "Genç futbolculardan memnunuz. Ömer de iyi oynadı, risk aldı, cesaretli oynadı ama skor olarak geriye düştükten sonra hamle yaparak Emre'yi oyuna sokmak istedik. Ferdi'den de memnunuz ve o da elinden gelen her şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.
Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş sözler! Yalan söylüyor Flaş sözler! "Yalan söylüyor"
F.Bahçe'ye çifte sakatlık şoku! F.Bahçe'ye çifte sakatlık şoku!
F.Bahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti! F.Bahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör