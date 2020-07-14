Fenerbahçe geçen sezonu bile arattı!
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, derbiyi kaybederse Avrupa kapısı büyük oranda kapanacak. Kanarya, geçtiğimiz sezon 6. olduğu 'Kabus Sezonu'ndan' belki de daha kötü bir yerde ligi bitirecek.
Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle ligi ilk 4'te bitirme şansını zora soktu. Son iki haftaya 50 puanla 7'nci sırada giren Kanarya bu hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Son maç ise iç sahada düşme potasında yer alan Çaykur Rizespor'la... Hiç değilse UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen takımın bu iki maçı da kazanması, üstünde yer alan rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu da hiç kolay görünmüyor.
BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENMESİ GEREK
Olumsuz senaryoda ise Fenerbahçe'nin ligi geçen sezondan daha kötü bir derece ile bitirmesi gündemde... Beşiktaş derbisi kaybedilir, Galatasaray ve Alanyaspor da maçlarını kazanırsa Kanarya ligi 7'nci bitirecek. Sarı-lacivertliler, 'kabus sezonu' olarak tarihe geçen ve uzun süre düşme potasında gezindiği geçen yıl bile ligi daha az puan almasına rağmen 6. sırada tamamlamıştı. Teknik heyetin, oyuncuları Beşiktaş derbisinin son fırsat olduğu konusunda uyarması bekleniyor.
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