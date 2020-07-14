Ömer Faruk Beyaz: Hayallerim büyük
Israrla gençlere yatırım yapan Fenerbahçe'de kaleci Altay ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Ömer Faruk Beyaz da sahne aldı. Sivasspor karşısında ilk 11'de başlayarak Fenerbahçe tarihine geçen 16 yaşındaki orta saha, çok etkili olamasa da mücadelesi ve cesaretiyle beğeni topladı. İlk kez 11’de forma giyen Ömer Faruk, maç sonu yaptığı açıklamada “Hayallerim büyük. Ama önce kendimi kanıtlamalıyım." dedi.
Sahada kaldığı 62 dakikada yüzde 87 pas isabeti, 5 ikili mücadele kazanma ve 3 başarılı çalım istatistikleri ile umut veren genç oyuncu Habertürk'e konuştu. Beyaz, "Çok heyecanlıyım fakat kazanamadığımız için çok üzgünüm. Oynadığım bir maçta puan kaybetmek gerçekten çok üzücü oluyormuş. Hayallerim çok büyük. Fenerbahçe forması ile kendimi çok iyi yerlerde görüyorum. Ancak öncesinde kendimi kanıtlamam gerekiyor. İyi işler başarmak, daha çok süre almak istiyorum." dedi.
PAS ATMADILAR ELEŞTİRİSİ
Ömer Faruk maçta topla çok fazla buluşamamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterirken, tecrübeli oyuncuları suçladı. Sosyal medyada bazı taraftarlar, Sivas maçındaki topla buluşma haritasını örnek göstererek, "Ömer Faruk'a bakın, resmen maçta bilerek pas verilmedi. 20 dakikada Tolgay 13, Deniz 6 kez topla buluşurken Ömer Faruk hiç pas alamadı" iddiasında bulundu.
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