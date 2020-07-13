13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe harekete geçti! Sinan Gümüş için görüşmeler başladı

F.Bahçe harekete geçti! G.Saray'ın eski yıldızı için görüşmeler başladı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe,  formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan ’ün transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.

Demir Grup Sivasspor'dan ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, 'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında 'a kiralanmıştı.

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Transfer savaşı başladı! Belözoğlu ve Albayrak... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer savaşı başladı! Belözoğlu ve Albayrak... Transfer savaşı başladı! Belözoğlu ve Albayrak...
F.Bahçe transferi duyurdu! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe transferi duyurdu! 2 yıllık sözleşme
F.Bahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı F.Bahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör