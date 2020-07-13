Fenerbahçe harekete geçti! Sinan Gümüş için görüşmeler başladı
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş’ün transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Antalyaspor'a kiralanmıştı.
NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Transfer için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.
26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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