12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Transfer bombası! Alex önerdi Fenerbahçe harekete geçti

Transfer bombası! Alex önerdi F.Bahçe harekete geçti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Stopere 2 takviye yapmayı planlayan , Corinthians’ın 21 yaşındaki yükselen yıldızı ’a talip oldu. Alex’in tavsiye ettiği stoperi bonservisi ise 6 milyon Euro

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen F.Bahçe'de sürpriz bir isim için girişimler başladı. Sarı-Lacivertliler, Alex'in önerisiyle 21 yaşındaki Brezilyalı stoper 'un menajeri ile görüştü. Brezilyalı futbolcu daha önce de gündemine gelmişti.

REAL MADRİD'İN LİSTESİNDEYDİ

Geçen yıl ile de adı anılan Leo Santos için mart ayında da temas olmuştu. Efsane kaptan Alex'in önerisi ve ısrarı sonrasında Brezilyalı stoper için ilk ciddi adım atılmış oldu...

Dev stoper harekatı! İşte listedeki 3 isim haberin devamı


BİR STOPERDEN DAHA FAZLASI!

Stoper oynamasına karşın top tekniği yüksek bir oyuncu olan Leo Santos, defalarca Brezilya U20 ve U17 takımlarında da boy göstermiş bir isim. Leo Santos'un bonservisi ise Corinthians'ta.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Leo Santos için Fenerli kurmaylar, Corinthians'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Anlaşma olursa oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

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