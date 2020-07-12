Fenerbahçe'de ilk hedef Avrupa vizesi!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu maçta 3 puan alarak Avrupa vizesi için iddiasını korumak istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık... Pandemi sonrası Kadıköy)de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek. Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.
DERBİ ÖNCESİ 'SARI' ALARMI
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci bu akşam da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.
OZAN STOPERDE!
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Falette'in yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo. Tolgay orta sahada forma giyecek. Beklerde Hasan ile Dirar, hücum hattında Deniz, Ferdi, Garry ve Muriqi yer alacak.
F.BAHÇE 5 MAÇTIR KAZANIYOR
Kanarya, Sivasspor ile İstanbul'da oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Geçen sezonki mücadele 2-1 bitmişti.
F.BAHÇE SİVASSPOR'A KARŞI ÜSTÜN
İki takım lig tarihinde 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe galibiyetlerde 17-5 üstün. 5 maç berabere sonuçlandı. (Fotomaç)
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