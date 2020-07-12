Onyekuru için flaş hamle! Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Sarı-Lacivertliler, Monaco’ya her yıl için 3 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. F.Bahçe anlaşma sağlanırsa Onyekuru'ya da yılda 2.3 milyon Euro verecek...
Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu istediğini 2 Temmuz'da duyuran TAKVİM, Sarı- Lacivertliler'in bu transfer için planına da ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.
HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.
4.6 MİLYON EURO KAZANACAK
Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.
SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER
Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriç'i Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.
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