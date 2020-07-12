12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Onyekuru için flaş hamle! Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

Onyekuru için flaş hamle! F.Bahçe'nin yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Sarı-Lacivertliler, Monaco’ya her yıl için 3 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. F.Bahçe anlaşma sağlanırsa Onyekuru'ya da yılda 2.3 milyon Euro verecek...

'nin Henry Onyekuru'yu istediğini 2 Temmuz'da duyuran TAKVİM, Sarı- Lacivertliler'in bu için planına da ulaştı. Fenerbahçe, 'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

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4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER

Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriç'i Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

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