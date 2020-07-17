Fenerbahçe'den Ömer Bayram'a kanca! "Bize gel"
Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı atan Fenerbahçe, bu kez sarı-kırmızılı takımın formasını giyen isme kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ömer Bayram'a "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" mesajı yolladı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.
Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.
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