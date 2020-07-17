17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Ömer Bayram'a kanca! "Bize gel"

F.Bahçe'den G.Saraylı isme kanca! İlk teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Sivasspor'dan 'ı kadrosuna katarak 'a çalımı atan , bu kez sarı-kırmızılı takımın formasını giyen isme kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'a "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" mesajı yolladı.

, 'tan sonra 'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

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BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

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