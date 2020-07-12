12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! İşte listedeki 3 isim

Dev stoper harekatı! İşte listedeki 3 isim
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.07.2020

Bu sezon stoper eksikliğinden çok çeken , gelecek sezon bu sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde stoper transferine kilitlenilmişken, listede olan 3 isim de belli oldu. İşte detaylar...

Transfere hız veren 'de görüşmeler devam ediyor. Diego Perotti için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı Kaan Ayhan ile 'e çevirdi. Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü Fortuna Düsseldorf ile de pazarlık masasına oturacak. Göztepe forması ile bu sezon 6 gol atan stoper Alpaslan için de teklif hazırlandığı ifade ediliyor.

LİMİT KARARI BEKLENİYOR

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse TFF'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi. Kovid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor. Trezeguet (kanat), Gustavo Scarpa (10 numara), Artem Dzyuba (forvet) ve Jan Vertonghen (stoper) radarda yer alan isimlerden bazıları... (Fotomaç)

Emre bırakıyor! İşte yerine gelecek isim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Onyekuru için flaş hamle! F.Bahçe'nin yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı Onyekuru için flaş hamle! F.Bahçe'nin yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Transfer bombası! Alex önerdi F.Bahçe harekete geçti Transfer bombası! Alex önerdi F.Bahçe harekete geçti
Canlı yayında açıkladı! Yıldız isim F.Bahçe'de Canlı yayında açıkladı! Yıldız isim F.Bahçe'de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör