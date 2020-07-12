Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! İşte listedeki 3 isim
Bu sezon stoper eksikliğinden çok çeken Fenerbahçe, gelecek sezon bu sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde stoper transferine kilitlenilmişken, listede olan 3 isim de belli oldu. İşte detaylar...
Transfere hız veren Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor. Diego Perotti için Roma'ya resmi teklifini ileten yönetim rotayı Kaan Ayhan ile Alpaslan Öztürk'e çevirdi. Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kaan'ı ikna etmeye çalışırken, kulübü Fortuna Düsseldorf ile de pazarlık masasına oturacak. Göztepe forması ile bu sezon 6 gol atan stoper Alpaslan için de teklif hazırlandığı ifade ediliyor.
LİMİT KARARI BEKLENİYOR
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile daha önce anlaşma sağlayan yönetimin, resmi imzaları attırmak içinse TFF'nin gelecek sezon için açıklayacağı harcama limitlerini beklediği dile getirildi. Kovid-19 nedeniyle esnetilmesi beklenen harcama limitleri istenen düzeye gelirse kaliteli 1-2 yabancı yıldızın daha kadroya katılması hedefleniyor. Trezeguet (kanat), Gustavo Scarpa (10 numara), Artem Dzyuba (forvet) ve Jan Vertonghen (stoper) radarda yer alan isimlerden bazıları... (Fotomaç)
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