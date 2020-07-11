11 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin ayrılma ihtimaline karşı bu bölgeye en az 2 takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, kulübüyle sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 09:36
ABONE OL
  • 1
  • 10
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba...

  • 4
  • 10
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör