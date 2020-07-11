Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 1.96'lık kule! Bedavaya gelecek

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin ayrılma ihtimaline karşı bu bölgeye en az 2 takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, kulübüyle sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...