Fenerbahçe'ye transferde müjde! Marcos Rojo...
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi Ada'dan geldi. Buna göre Manchester United, sezon sonunda 6 futbolcusunun üstünü çizerken, bunlardan birisinin Marcos Rojo olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe gözünü tamamen yaz transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor. Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'de Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcos Rojo ismi ön plana çıkmıştı. Arjantinli sol bekten sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.
MANU ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Manchester United yaz transfer döneminde 6 futbolcusunu elden çıkarmak isterken, bu isimlerden biri de Marcos Rojo.
FENERBAHÇE YENİDEN HAREKETE GEÇECEK!
Geçtiğimiz transfer sezonunda da 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi MANU'nun inadını kıramamıştı. Mutlak bir sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Tangocu yıldız için yeniden harekete geçeceği belirtildi.
Marcos Rojo'nun sol bek mevkisinin yanında stoper de oynayabiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştahını kabartıyor.
AYRILIĞA ONAY VERDİ!
Manchester United'ta Luke Shaw'ın arkasında kalan Rojo bu sezon İngiltere Premier Lig'de 3 maçta forma giyebildi. Ole Gunnar Solskjaer'in transfer döneminde Arjantinli futbolcunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi.
Marcos Rojo'nun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
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