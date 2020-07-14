Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbinin çalışmalarına Samandıran Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ünc haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını 15 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.









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