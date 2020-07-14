14 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.07.2020

'in 33. haftasında Vodafone Park'ta ile karşılaşacak olan , derbinin çalışmalarına Samandıran 'nde gerçekleştirdiği idmanla başladı.

, 'in 33'ünc haftasında ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını 15 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Emre Belözoğlu'dan şaşırtan transfer! "Bu isimle nasıl anlaştın?"



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'dan şaşırtan transfer! Bu isimle nasıl anlaştın? Belözoğlu'dan şaşırtan transfer! "Bu isimle nasıl anlaştın?"
Yeni teknik direktör belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak Yeni teknik direktör belli oldu! Sezon sonunda imzalayacak
Fenerbahçe'den pilot takım hamlesi Fenerbahçe'den pilot takım hamlesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör