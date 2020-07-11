11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Son iki sezondur sarı-lacivertli taraftarların beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacak Emre Belözoğlu'nun alternatifini buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 19:46 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 19:46
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.

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