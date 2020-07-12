13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek

Ahmet Çakar F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2020

Sabah Gazetesi yazarı , Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için flaş bir iddia ortaya attı. Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunun kime emanet edeceği belirsizliğini korurken, 'dan bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Simon Falette sakatlandı!

"F.BAHÇE KOCAMAN'A GERİ DÖNECEK"

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar" dedi.

Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu açıkladı! Muriqi'ye yapılan hareket penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Muriqi'ye yapılan hareket penaltı mı?
Karapınar maç sonu konuştu! Beşiktaş derbisinde... Karapınar maç sonu konuştu! "Beşiktaş derbisinde..."
Flaş sözler! Yalan söylüyor Flaş sözler! "Yalan söylüyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör