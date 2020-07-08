08 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Vertonghen bombası

Fenerbahçe'den Vertonghen bombası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler savunmadaki problemlerini bu bölgenin uzmanı isimlerden birini alarak çözmeyi planlıyor. Belçikalı stoperle prensipte anlaşmaya varıldı.

Kanarya'nın bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasındaki ana nedenlerden biri de savunmasında yaşadığı ve bir türlü çözemediği problemlerdi. Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğinde Simon Falette, , Jailson, Zanka, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Adil Rami forma giydi. Ancak bu isimlerden sezon boyunca doğru bir ikili çıkmadı. Bu da sarı-lacivertlileri yarışta çok zorladı ve haftalar öncesinden ümitlerinin tükenmesine sebep oldu.

ÜST DÜZEY BİR İSİM
Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını yaparken stoper hattına gözü kapalı forma verilecek bir isim arıyor. Sarı-lacivertliler bu sebeple büyük bir tecrübeye gittiler. Sezon sonunda Tottenham ile kontratı sona erecek olan Jan Vertonghen ile görüşen Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Belçikalı stoper kariyeri boyunca üst düzey kulüplerde oynadı. Ajax altyapısından çıktıktan sonra 12.5 milyon euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 8 sezondur da 'de boy gösteriyor.



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