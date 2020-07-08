08 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşma sağladı

F.Bahçe transferde hız kesmiyor! 2 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Beko, forması giyen Litvanyalı basketbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon planlamasına başlayan Beko, transferde hız kesmiyor. İlk olarak Sırp başantrenör Igor Kokoskov'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre transferini de açıklamıştı. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, forması giyen Litvanyalı forvet ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık imza haberin devamı

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