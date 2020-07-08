Fenerbahçe Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas forması giyen Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe Beko, transferde hız kesmiyor. İlk olarak Sırp başantrenör Igor Kokoskov'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre transferini de açıklamıştı. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas forması giyen Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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