09 Temmuz 2020, Perşembe

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir'in de devreye girdiği iddia edilmişti. Sezon sonunda Arsenal'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili kararı verdiği öğrenildi. İşte Mesut Özil'in transfer kararı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 18:59
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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak.

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

ARSENAL'IN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde

Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.

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